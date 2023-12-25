RT в Telegram
Подпишись

На Ставрополье успешно протестировали АИС «Профилактика»

Короткая ссылка
Ставропольский край в числе других 20 субъектов России стал площадкой для тестирования автоматизированной информационной системы (АИС) «Профилактика».
На Ставрополье успешно протестировали АИС «Профилактика»
  • Gettyimages.ru
  • © gong hangxu

Систему внедрили по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Программа направлена на защиту прав несовершеннолетних и профилактику их противоправного поведения. Её реализуют в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Исполнение курировали ряд министерств правительства региона, в том числе Министерство образования.

Официальный запуск системы на территории России запланировали в 2024—2025 годах.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить