На Ставрополье успешно протестировали АИС «Профилактика»

Ставропольский край в числе других 20 субъектов России стал площадкой для тестирования автоматизированной информационной системы (АИС) «Профилактика».

Систему внедрили по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Программа направлена на защиту прав несовершеннолетних и профилактику их противоправного поведения. Её реализуют в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Исполнение курировали ряд министерств правительства региона, в том числе Министерство образования.

Официальный запуск системы на территории России запланировали в 2024—2025 годах.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.