Патрушев: доля отечественной продукции в магазинах достигает 90—95%

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что доля отечественной продукции в магазинах достигает 90—95%.

«Есть, конечно, нишевые продукты, которые мы завозим, — бананы, кофе, чай. Хотя сейчас переработка кофе и чая осуществляется у нас в стране. Более того, выращиваем свой чай в Краснодарском крае и развиваем производство различных травяных напитков, которые сегодня всё более популярны», — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в России производят и успешно замещают международные бренды, покинувшие отечественный рынок.

В частности, отметил Патрушев, ассортимент сыров и колбасных изделий за последние годы вырос «просто неимоверно».

Ранее Патрушев рассказал, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.