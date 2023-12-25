Патрушев прокомментировал ситуацию с урожаем зерна в России

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации с урожаем зерна в стране.

«Ежегодное потребление зерна внутри страны у нас — порядка 85—86 млн т. Сейчас наша ключевая задача — активизировать экспорт в страны-партнёры», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в первом полугодии текущего сезона ожидается объём экспорта около 35 млн т зерновых, во втором — ещё минимум 30 млн т, чтобы всего с рынка ушло около 65 млн т.

«Это поможет уравновесить ситуацию и привести цены к балансу», — пояснил министр.

Он добавил, что с учётом увеличения производственных издержек необходима и прямая поддержка аграриев.

«Для этого в конце ноября правительством было дополнительно выделено из резервного фонда 10 млрд рублей, которые пойдут на компенсацию части затрат на производство и реализацию зерновых. Сейчас эти средства уже доводятся до сельхозпроизводителей», — заключил Патрушев.

Ранее Патрушев рассказал, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.