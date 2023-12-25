В Салехарде опубликован список мест для запуска фейерверков

Новогодние фейерверки и петарды в Салехарде (ЯНАО) официально разрешено запускать на четырёх специальных городских площадках.

Об этом сообщат URA.RU со ссылкой на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям горадминистрации.

Это центральная часть площади Ленина, две открытые местности — в районе спорткомплекса на улице Обская, 9а и у памятника «Мамонт» в районе паромной переправы, а также на территории автостоянки в зоне отдыха на улице Набережной.

Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.