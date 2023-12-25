RT в Telegram
Подпишись

Врач Тананакина: добавки в кетчупе могут спровоцировать аллергию

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина посоветовала соблюдать умеренность при употреблении кетчупа и майонеза.
Врач Тананакина: добавки в кетчупе могут спровоцировать аллергию
  • Gettyimages.ru
  • © Sally Anscombe

В кетчупе могут содержаться различные добавки, из-за которых не исключены аллергические реакции, сказала она в беседе с РИАМО.

Также, по её словам, чрезмерное употребление кетчупа может вызывать обострение хронических заболеваний пищеварительной системы.

«Что касается майонеза, его употребление может способствовать повышению уровня холестерина из-за большого количества яичных желтков в его составе», — отметила Тананакина и посоветовала желающим похудеть учитывать высокую калорийность продукта.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить