Врач Тананакина: добавки в кетчупе могут спровоцировать аллергию

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина посоветовала соблюдать умеренность при употреблении кетчупа и майонеза.

В кетчупе могут содержаться различные добавки, из-за которых не исключены аллергические реакции, сказала она в беседе с РИАМО.

Также, по её словам, чрезмерное употребление кетчупа может вызывать обострение хронических заболеваний пищеварительной системы.

«Что касается майонеза, его употребление может способствовать повышению уровня холестерина из-за большого количества яичных желтков в его составе», — отметила Тананакина и посоветовала желающим похудеть учитывать высокую калорийность продукта.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.