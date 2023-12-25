Врач Тананакина: добавки в кетчупе могут спровоцировать аллергию
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В кетчупе могут содержаться различные добавки, из-за которых не исключены аллергические реакции, сказала она в беседе с РИАМО.
Также, по её словам, чрезмерное употребление кетчупа может вызывать обострение хронических заболеваний пищеварительной системы.
«Что касается майонеза, его употребление может способствовать повышению уровня холестерина из-за большого количества яичных желтков в его составе», — отметила Тананакина и посоветовала желающим похудеть учитывать высокую калорийность продукта.
Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.