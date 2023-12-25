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В ЯНАО в 2023 году возместили ущерб по 35 искам, поданным из-за нападений собак

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В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2023 года взыскали в общей сложности 620 тыс. рублей в виде компенсаций за нападения собак.
В ЯНАО в 2023 году возместили ущерб по 35 искам, поданным из-за нападений собак
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы окружной прокуратуры.

«Всего в текущем году в суды предъявлено 55 исков указанной категории на общую сумму 2 млн 790 тыс. рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено 35 на сумму 620 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что трёхмесячный ребёнок пострадал от нападения собаки породы немецкая овчарка в Новой Москве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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