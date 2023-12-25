В Москве световые вывески разместили на четырёх вокзалах МЦД

На четырёх городских вокзалах московских центральных диаметров (МЦД) провели обновление: на лицевой стороне зданий разместили фирменные логотипы и номера диаметров.

«На фасадах четырёх московских городских вокзалов мы сделали световые вывески с их названиями. Они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров», — цитирует телеканал «360» заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Специальные обозначения появились на станциях Зеленоград — Крюково и Лихоборы МЦД-3, а также Аминьевская и Минская МЦД-4.

Ранее НСН со ссылкой на словам мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.