Больше половины россиян намерены до Нового года провести генеральную уборку дома

Больше половины россиян (55%), принявших участие в новом исследовании, признались, что в числе важных дел, которые нужно завершить до конца этого года, у них намечена генеральная уборка в квартире.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру».

Респонденты также назвали и другие планы, которые им хотелось бы осуществить до Нового года. Так, привести себя в порядок планируют 40% россиян, починить вещи в доме — 23%, обновить праздничный гардероб — 17%, завершить ремонт — 12%.

Ещё 20% опрошенных, которые выбрали вариант «‎Другое», до конца года планируют разобраться с учёбой, сменить работу и заняться здоровьем.

При этом 68% россиян уверены, что успеют завершить все незаконченные дела в срок.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.