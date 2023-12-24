На мэра Черновцов завели уголовное дело по статье о фейках против ВС России
СК России возбудил уголовное дело против мэра Черновцов за фейки
«В отношении мэра Черновцов Романа Кличука возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Кличуку грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее московская прокуратура утвердила обвинение в отношении Сусаны Джамаладиновой (украинская певица Джамала). В отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по делу о фейках о российской армии.
20 ноября МВД России объявило в розыск Джамалу.