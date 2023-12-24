На мэра Черновцов завели уголовное дело по статье о фейках против ВС России

СК России возбудил уголовное дело против мэра Черновцов за фейки

Против мэра украинских Черновцов Романа Кличука Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о фейках против вооружённых сил на фоне его публикаций в соцсетях ложной информации о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области.

«В отношении мэра Черновцов Романа Кличука возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Кличуку грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее московская прокуратура утвердила обвинение в отношении Сусаны Джамаладиновой (украинская певица Джамала). В отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по делу о фейках о российской армии. 20 ноября МВД России объявило в розыск Джамалу.