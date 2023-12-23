Собянин рассказал об итогах конкурса волонтёрских инициатив «Доброе сердце столицы»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что конкурс волонтёрских инициатив «Доброе сердце столицы» подвёл итоги. В этом году отмечено рекордное число участников — более 25 тыс.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Призовые места заняли 36 заявок. Так, например, победителем в номинации «Добрая команда. Школа» стал волонтёрский отряд центра «Предуниверсарий МАИ», — заявил мэр.

В категории «Добрая команда. Колледж» выиграл волонтёрский корпус Московского образовательного комплекса «Запад», а в категории «Добрая команда. Вуз» — волонтёрский отдел OHANA.

«Поздравляю всех победителей и призёров! Спасибо за вашу доброту и отзывчивость. Благодаря вам мир меняется к лучшему», — добавил Собянин.

Организатор конкурса — ресурсный центр «Мосволонтёр».

Ранее сообщалось, что благотворительная акция «Подвешенный мандарин» продлится в Москве до 31 декабря.