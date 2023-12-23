RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал об итогах конкурса волонтёрских инициатив «Доброе сердце столицы»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что конкурс волонтёрских инициатив «Доброе сердце столицы» подвёл итоги. В этом году отмечено рекордное число участников — более 25 тыс.
Собянин рассказал об итогах конкурса волонтёрских инициатив «Доброе сердце столицы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Призовые места заняли 36 заявок. Так, например, победителем в номинации «Добрая команда. Школа» стал волонтёрский отряд центра «Предуниверсарий МАИ», — заявил мэр.

В категории «Добрая команда. Колледж» выиграл волонтёрский корпус Московского образовательного комплекса «Запад», а в категории «Добрая команда. Вуз» — волонтёрский отдел OHANA.

«Поздравляю всех победителей и призёров! Спасибо за вашу доброту и отзывчивость. Благодаря вам мир меняется к лучшему», — добавил Собянин.

Организатор конкурса — ресурсный центр «Мосволонтёр».

Ранее сообщалось, что благотворительная акция «Подвешенный мандарин» продлится в Москве до 31 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить