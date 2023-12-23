Путин: СРЗП работает на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России

Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XIII съезда партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» отметил их стремление работать на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России.

РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Особо отмечу ваше стремление работать на сплочение общества, консолидацию всех патриотических сил для успешного решения ключевых задач развития России», — подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что члены партии оказывают большую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, а также уделяют серьёзное внимание восстановлению мирной жизни в новых регионах России. Глава государства также выразил партии признательность за поддержку. Ранее Владимир Путин заявил, что российский народ поддерживает бойцов специальной военной операции на беспрецедентно высоком уровне.