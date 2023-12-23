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Путин: СРЗП работает на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России

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Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XIII съезда партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» отметил их стремление работать на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России.
Путин: СРЗП работает на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России
  • РИА Новости

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Особо отмечу ваше стремление работать на сплочение общества, консолидацию всех патриотических сил для успешного решения ключевых задач развития России», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что члены партии оказывают большую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, а также уделяют серьёзное внимание восстановлению мирной жизни в новых регионах России.

Глава государства также выразил партии признательность за поддержку. 

Ранее Владимир Путин заявил, что российский народ поддерживает бойцов специальной военной операции на беспрецедентно высоком уровне.

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