Путин: СРЗП работает на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России
- РИА Новости
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Особо отмечу ваше стремление работать на сплочение общества, консолидацию всех патриотических сил для успешного решения ключевых задач развития России», — подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что члены партии оказывают большую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, а также уделяют серьёзное внимание восстановлению мирной жизни в новых регионах России.
Глава государства также выразил партии признательность за поддержку.
Ранее Владимир Путин заявил, что российский народ поддерживает бойцов специальной военной операции на беспрецедентно высоком уровне.