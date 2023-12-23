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Аналитик Карпунин дал советы новичкам по покупке акций в 2024 году

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Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин дал рекомендации начинающим инвесторам по приобретению акций в следующем году.
Аналитик Карпунин дал советы новичкам по покупке акций в 2024 году
  • Gettyimages.ru

«Первый совет — повысить уровень своих знаний. В интернете огромное количество курсов, в том числе бесплатных, которые позволяют познакомиться поближе с рынком ценных бумаг, анализом акций отдельных компаний и секторов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это поможет избежать типичных ошибок, которые допускают новички.

Как отметил эксперт, ещё один совет — выбирать для покупки ликвидные голубые фишки. Также рекомендуется следовать за очевидными драйверами.

«Сейчас рынок частного инвестора — их доля в обороте акций составляет до 80%. Нужно выбирать те бумаги, где может быть высокий спрос по понятным и простым причинам», — пояснил он.

Ранее руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелёв рассказал об основных признаках финансовой пирамиды. В их числе — обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень.

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