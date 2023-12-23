Юрист Нечаева рассказала об особенностях увольнения перед Новым годом
В беседе с газетой «Известия» она заявила, что если сотрудник решил уйти по собственному желанию и написал заявление с 19 по 23 декабря, то двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул.
«Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе — значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов», — пояснила Нечаева.
По её словам, если сотрудник уже нашёл новое место работы, то выгоднее попросить оформить трудовые отношения с 1 января.
Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала в беседе с RT, как рассчитывается зарплата за январь.