Юрист Нечаева рассказала об особенностях увольнения перед Новым годом

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, какие могут быть особенности увольнения в преддверии Нового года.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что если сотрудник решил уйти по собственному желанию и написал заявление с 19 по 23 декабря, то двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул.

«Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе — значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов», — пояснила Нечаева.

По её словам, если сотрудник уже нашёл новое место работы, то выгоднее попросить оформить трудовые отношения с 1 января.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала в беседе с RT, как рассчитывается зарплата за январь.