Семейные МФЦ начнут работу в Тюмени и Голышманове

Семейные многофункциональные центры начнут работу в комплексном центре социального обслуживания населения Голышманова и в тюменском региональном социально-реабилитационном центре «Семья».

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр региона.

В семейных МФЦ можно будет получить помощь в различных жизненных ситуациях, а также сократить процесс сбора документов, подтверждающих право на получение социальных услуг.

Специалисты новых учреждений пройдут стажировки на площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Челябинске, Новгороде и Волгограде.

Ранее НСН сообщала, что более 3,6 тыс. москвичей получили первые паспорта в МФЦ в День Конституции.