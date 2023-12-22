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В Челябинске обсудили подготовку полиции к новогодним праздникам

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Полицейские Челябинской области начали подготовку к новогодним праздникам. Глава регионального главка Михаил Скоков призвал подчинённых подходить к вопросам охраны общественного порядка с максимальной ответственностью.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

«На территории Южного Урала запланировано проведение свыше тысячи новогодних массовых мероприятий, участие в которых примут несколько сотен тысяч жителей и гостей региона. На всех объектах будут нести службу сотрудники полиции, чтобы граждане понимали, куда им обратиться в случае возникновения проблем, и чувствовали себя под защитой», — рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнул Скоков, реагирование на обращения граждан должно быть незамедлительным и эффективным.

Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.

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