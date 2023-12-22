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Голикова: ещё 2,4 млн рабочих мест появится в России к 2030 году

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в российской экономике к 2030 году появится 2,4 млн рабочих мест.
Голикова: ещё 2,4 млн рабочих мест появится в России к 2030 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня рабочие профессии получают абсолютный приоритет, потому что количество рабочих мест, которое возрастёт у нас к 2030 году, уже сейчас оценивается в 2,4 млн», — сказала Голикова.

По её словам, это означает, что задача, которая поставлена российским лидером Владимиром Путиным по обеспечению технологического суверенитета России, находится на стадии своей реализации.

Ранее российский президент Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат.

21 декабря Голикова сообщила, что поддержка работодателей со стороны государства позволила трудоустроить 50 тыс. человек.

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