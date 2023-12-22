В парках Подмосковья акция «Новогодняя экология» пройдёт 24 декабря
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное Министерство культуры и туризма.
Так, в парке «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды пройдёт «Экочаепитие», мастер-класс по изготовлению деревянных и тряпичных кукол, викторина и эколекция.
А в парке «Крестов Брод» в городском округе Шатура состоится выставка «Эко-Ёлка» и новогодняя стена пожеланий «Я желаю...».
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что катки в столичных парках с 24 ноября посетили около 140 тыс. человек.