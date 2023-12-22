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РЭО: в России открыли более 3 тысяч пунктов приёма отходов текстиля и старой одежды

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По данным Российского экологического оператора, в России насчитывается более 3 тыс. пунктов приёма и контейнеров по сбору отходов текстиля и старой одежды.

Об этом информирует телеканал «360».

Ежегодно жители России выбрасывают почти 2 млн т ненужной одежды, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«В РЭО уверены, у каждого должна быть возможность сдавать ненужные вещи в специализированные боксы, установленные рядом с домом, по пути в магазин или на работу», — отметил он.

В основном установкой таких боксов занимаются некоммерческие организации и социальные предприниматели, однако в последнее время к ним присоединяются переработчики и застройщики. Контейнеры можно встретить в торговых и многофункциональных центрах, в отделениях «Почты России», пунктах выдачи заказов, новых ЖК и на улицах.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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