РЭО: в России открыли более 3 тысяч пунктов приёма отходов текстиля и старой одежды
Об этом информирует телеканал «360».
Ежегодно жители России выбрасывают почти 2 млн т ненужной одежды, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
«В РЭО уверены, у каждого должна быть возможность сдавать ненужные вещи в специализированные боксы, установленные рядом с домом, по пути в магазин или на работу», — отметил он.
В основном установкой таких боксов занимаются некоммерческие организации и социальные предприниматели, однако в последнее время к ним присоединяются переработчики и застройщики. Контейнеры можно встретить в торговых и многофункциональных центрах, в отделениях «Почты России», пунктах выдачи заказов, новых ЖК и на улицах.
Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.