RT в Telegram
Подпишись

Тысяча экспортёров вышла на международные маркетплейсы при содействии Москвы

Короткая ссылка
В Москве с 2018 года порядка тысячи предпринимателей смогли зарегистрироваться и представить свою продукцию на 30 международных маркетплейсах при поддержке городской мэрии.

Об этом сообщает телеканал «360».

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что более трети экспортёров — 385 предприятий — выбрали для продвижения маркетплейсы Азии, так как это направление показывает наилучший результат по статистике продаж.

«Ещё около 600 компаний при поддержке Москвы вышли на рынки Латинской Америки, Африки и других регионов мира», — уточнила вице-мэр.

Так, за это время столичные бренды появились на онлайн-площадке Lazada, ориентированной на покупателей из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда, на китайской площадке WeChat, а также индийском маркетплейсе Flipkart, латиноамериканской платформе Mercadolibre, южноафриканском портале Takealot и др.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить