Тысяча экспортёров вышла на международные маркетплейсы при содействии Москвы

В Москве с 2018 года порядка тысячи предпринимателей смогли зарегистрироваться и представить свою продукцию на 30 международных маркетплейсах при поддержке городской мэрии.

Об этом сообщает телеканал «360».

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что более трети экспортёров — 385 предприятий — выбрали для продвижения маркетплейсы Азии, так как это направление показывает наилучший результат по статистике продаж.

«Ещё около 600 компаний при поддержке Москвы вышли на рынки Латинской Америки, Африки и других регионов мира», — уточнила вице-мэр.

Так, за это время столичные бренды появились на онлайн-площадке Lazada, ориентированной на покупателей из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда, на китайской площадке WeChat, а также индийском маркетплейсе Flipkart, латиноамериканской платформе Mercadolibre, южноафриканском портале Takealot и др.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь текущего года.