В Свердловской области рассказали о состоянии найденного в сугробе младенца

Младенец, которого жительница Свердловской области родила в бане и закопала в снегу, подключён к аппарату ИВЛ, заявил глава пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Об этом сообщает URA.RU.

«Чудом выживший малыш по-прежнему находится в одной из клиник Нижнего Тагила в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких», — отметил Горелых.

Он добавил, что сотрудники ПДН не планируют возвращать ребёнка матери.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» против жительницы Свердловской области, которая закопала своего новорождённого ребёнка в сугробе.