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Собянин открыл интеграционный вестибюль на станции «Зеленоград-Крюково»

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Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозёров открыли интеграционный вестибюль на станции «Зеленоград-Крюково».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«По сути дела, это новый стандарт московского городского вокзала. Здесь есть всё: начиная от посадки в вагоны пригородного сообщения, вагоны МЦД и пересадки на городской пассажирский транспорт», — отметил Собянин.

По его словам, также есть задел для того, чтобы в будущем работать уже над проектом высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Собянин и Белозёров также подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла на 2024 год.

«Буквально несколько месяцев назад открыта станция «Зеленоград», а уже пассажиропоток вырос на 20%, по МЦД прирост 30%, и железная дорога столько никогда не ввозила в агломерации — 1 млн 200 тыс. человек каждый день перевозится железной дорогой», — сообщил глава РЖД.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.

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