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Три человека пострадали после хлопка газа в доме в Новочеркасске

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Двое взрослых и ребёнок пострадали в результате пожара в жилом доме Новочеркасска Ростовской области, который, предварительно, произошёл из-за хлопка газа.
Три человека пострадали после хлопка газа в доме в Новочеркасске
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Новочеркасск, улица Будённовская, д. 265, поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме... Три человека (двое взрослых и ребёнок) госпитализированы с ожогами в ЦГБ Новочеркасска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже, по предварительным данным, в результате хлопка ГВС при проведении отделочных работ. Спасателями были эвакуированы десять человек.

Ранее сообщалось, что во время пожара в девятиэтажном доме в Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей.

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