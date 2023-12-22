Три человека пострадали после хлопка газа в доме в Новочеркасске
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«Новочеркасск, улица Будённовская, д. 265, поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме... Три человека (двое взрослых и ребёнок) госпитализированы с ожогами в ЦГБ Новочеркасска», — говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже, по предварительным данным, в результате хлопка ГВС при проведении отделочных работ. Спасателями были эвакуированы десять человек.
Ранее сообщалось, что во время пожара в девятиэтажном доме в Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей.