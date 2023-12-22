Новогодние акции стартовали в наземном транспорте Петербурга
Об этом пишет сайт kp.ru.
Вице-губернатор Кирилл Поляков в своём Telegram-канале сообщил, что теперь по улицам города будут курсировать трамваи, троллейбусы и автобусы, украшенные праздничной иллюминацией.
Также по Петербургу будут ходить новогодние автобусы с водителями в костюмах Деда Мороза и кондукторами-снегурочками.
Ранее НСН со ссылкой на словам мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.