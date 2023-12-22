Новогодние акции стартовали в наземном транспорте Петербурга

В Санкт-Петербурге в пятницу, 22 декабря, запустили две акции на транспорте — «Волшебный трамвай» и «Везёт в Новый год».

Об этом пишет сайт kp.ru.

Вице-губернатор Кирилл Поляков в своём Telegram-канале сообщил, что теперь по улицам города будут курсировать трамваи, троллейбусы и автобусы, украшенные праздничной иллюминацией.

Также по Петербургу будут ходить новогодние автобусы с водителями в костюмах Деда Мороза и кондукторами-снегурочками.

Ранее НСН со ссылкой на словам мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.