RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге адвоката осудили по делу о мошенничестве

Короткая ссылка
В Петербурге суд огласил приговор в отношении адвоката Якова Афанасьева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
В Петербурге адвоката осудили по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По данным следствия, Афанасьев пообещал гендиректору компании «Аннавеа» избежать уголовной ответственности за дачу взятки.

«Суд назначил наказание: Афанасьеву — четыре года условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее суд во Владивостоке приговорил частного детектива к девяти годам колонии строгого режима за похищение предпринимателя и вымогательство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить