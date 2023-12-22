В Петербурге адвоката осудили по делу о мошенничестве

В Петербурге суд огласил приговор в отношении адвоката Якова Афанасьева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По данным следствия, Афанасьев пообещал гендиректору компании «Аннавеа» избежать уголовной ответственности за дачу взятки.

«Суд назначил наказание: Афанасьеву — четыре года условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее суд во Владивостоке приговорил частного детектива к девяти годам колонии строгого режима за похищение предпринимателя и вымогательство.