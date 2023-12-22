В Петербурге адвоката осудили по делу о мошенничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
По данным следствия, Афанасьев пообещал гендиректору компании «Аннавеа» избежать уголовной ответственности за дачу взятки.
«Суд назначил наказание: Афанасьеву — четыре года условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Ранее суд во Владивостоке приговорил частного детектива к девяти годам колонии строгого режима за похищение предпринимателя и вымогательство.