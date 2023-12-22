Инфекционист Тимаков посоветовал укреплять иммунитет в период вирусной нагрузки

Инфекционист, врач-педиатр кандидат медицинских наук Евгений Тимаков заявил, что в целях снижения риска развития тяжёлых осложнений после перенесённых вирусных заболеваний необходимо укреплять иммунитет.

Для этого необходимо правильно питаться, соблюдать режим сна и отдыха, чаще гулять на свежем воздухе, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас должны быть хорошие барьеры натуральные — это барьеры слизистых, то есть носоглотка, рот — где мы встречаем вирусы. Должен быть свежий воздух, должны быть нормальные условия пребывания в домашних условиях, на рабочих местах, чтобы слизистая не убивалась», — подчеркнул Тимаков.

Также, по его словам, чтобы снизить вероятность инфицирования, следует промывать носоглотку солевым раствором после посещения общественных мест.

Ранее доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что грипп типа А считается наиболее тяжёлым.