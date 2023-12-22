Инфекционист Тимаков предупредил о высокой контагиозности гонконгского гриппа

Инфекционист, врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков прокомментировал случай с заболеваемостью гонконгским гриппом H3N2 в поезде Тюмень — Адлер, когда 12-летняя девочка скончалась, а ещё 86 несовершеннолетних пассажиров были госпитализированы с симптомами ОРВИ.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист выразил уверенность, что дети заразились одновременно, так как данный вирус гриппа, который ещё называют гриппом типа А, отличает от прочих высокая степень контагиозности.

Тимаков также отметил, что данной разновидностью гриппа чаще болеют дети, чем взрослые.

«Инкубационный период у него относительно короткий — от нескольких часов до нескольких дней, поэтому все эти дети контактировали где-то с источником инфекции одномоментно. Это могло произойти только в пункте погрузки на вокзале или кто-то был из заболевших в поезде», — поделился мнением инфекционист.

Ранее сообщалось, что медики выявили грипп типа A у 16 из 86 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер и госпитализированных в инфекционный стационар в Саратовской области.