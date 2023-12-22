В Москве два дома по реновации построят в районе Южное Бутово

Два корпуса на 371 квартиру возведут в московском районе Южное Бутово по программе реновации к 2025 году.

Об этом информирует НСН.

«В настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», — прокомментировал руководитель городского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он также уточнил, что готовая внутренняя отделка будет полностью соответствовать стандартам реновации, утверждённым постановлением правительства Москвы.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в Щербинке в Новой Москве построят школу на 1100 учеников.