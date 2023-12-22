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В Татарстан направят более 393 млн рублей на реализацию дорожных проектов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Татарстану 393,5 млн рублей на ускоренную реализацию дорожных проектов.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на соответствующее постановление.

Отмечается, что общий объём средств для 12 российских регионов составит 2,5 млрд рублей.

«Сегодняшнее решение положительно скажется на загрузке многих предприятий и их партнёров из смежных отраслей, ускорит развитие регионов, улучшит связанность наших территорий и, самое главное, позволит людям ездить комфортно и безопасно», — заявил Мишустин.

Деньги выделены Адыгее, Туве, Камчатскому и Приморскому краям, Амурской, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Магаданской, Смоленской и Ярославской областям.

Ранее НСН сообщала, что в Москве реконструируют 4 км дорог и путепровод.

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