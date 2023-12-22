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Бастрыкину доложат о трудностях с транспортным сообщением в деревнях Прикамья

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в Осинском округе Пермского края, где жители нескольких деревень не могут добраться до города Оса из-за регулярных поломок водного транспорта на воздушной подушке.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал информационного центра СКР.

«Девять человек, проживающих в четырёх км от Осы, оказались отрезаны от соцобъектов из-за того, что судно на воздушной подушке регулярно ломается, и более 700 человек не могут добраться до Осы. Другого общественного транспорта в этих деревнях нет», — говорится в сообщении.

Доклад о результатах проверки представит руководитель регионального управления СКР Денис Головкин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, которую проводят в Карелии после того, как жительницу пригорода Кеми с признаками инсульта медики два км везли на санях до машины скорой помощи из-за закрытого моста.

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