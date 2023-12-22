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В Волгоградской области увеличат финансирование благоустроенных территорий

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в 2024 году в регионе на финансирование содержания благоустроенных территорий направят до 539,3 млн рублей.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Как отметил Бочаров, субсидии получат все муниципалитеты области.

Местные власти смогут потратить их на уход за парками и другими благоустроенными территориями, покупку инвентаря и техники, саженцев, прокладку поливочных водопроводов, содержание игровых и спортивных площадок, ремонт арт-объектов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве реконструируют 4 км дорог и путепровод.

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