В Волгоградской области увеличат финансирование благоустроенных территорий
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Как отметил Бочаров, субсидии получат все муниципалитеты области.
Местные власти смогут потратить их на уход за парками и другими благоустроенными территориями, покупку инвентаря и техники, саженцев, прокладку поливочных водопроводов, содержание игровых и спортивных площадок, ремонт арт-объектов.
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