Московские волонтёры привезли 30 тысяч подарков детям из ДНР и ЛНР
Добровольцы побывали в гуманитарных и реабилитационных центрах, детских домах, школах и детских садах ДНР и ЛНР, передаёт НТВ.
Также волонтёры провели встречи с детьми военнослужащих, многодетными и семьями с детьми-инвалидами и подарили ребятам сладкие наборы.
Присоединиться к акции «Москва помогает» можно на большинстве площадок ежегодного московского фестиваля «Путешествие в Рождество».
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит на 36 городских площадках.