Московские волонтёры привезли 30 тысяч подарков детям из ДНР и ЛНР

Волонтёры из Москвы доставили детям из Донецкой и Луганской народных республик более 30 тыс. подарков в рамках новогодней акции «Москва помогает».

Добровольцы побывали в гуманитарных и реабилитационных центрах, детских домах, школах и детских садах ДНР и ЛНР, передаёт НТВ.

Также волонтёры провели встречи с детьми военнослужащих, многодетными и семьями с детьми-инвалидами и подарили ребятам сладкие наборы.

Присоединиться к акции «Москва помогает» можно на большинстве площадок ежегодного московского фестиваля «Путешествие в Рождество».

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит на 36 городских площадках.