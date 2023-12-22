Госорганы Украины причастны к попытке отравления военных из училища на Кубани

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края заявили, что попытка теракта через отравление в отношении выпускников военного училища на Кубани была организована и совершена группой с участием сотрудников государственных органов Украины.

Об этом сообщили в ведомстве по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского.

Согласно выясненным данным, уже задержанный злоумышленник, действуя в составе организованной группы, в которой были сотрудники государственных органов Украины, приобрёл не менее 200 флаконов медпрепарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари», а также торт.

«В дальнейшем он при помощи шприца ввёл в приобретённые продукты указанный препарат и 20 октября посредством курьера доставил всё это в ресторан «Царская охота» для употребления в пищу выпускниками Армавирского высшего военного авиационного училища лётчиков (АВВАКУЛ) и их отравления», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее сообщалось, что против мужчины, попытавшегося отравить выпускников Армавирского лётного училища, завели уголовное дело о теракте.