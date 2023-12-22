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Власти Кубани поздравили жителей с Днём энергетика

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником.

Об этом сообщает сайт «Кубань24».

Как отметил глава края, с начала 2023 года на Кубани реализованы инвестпроекты на 16,5 млрд рублей.

«Ввели в эксплуатацию новые подстанции и модернизировали существующие. Построили и реконструировали более 800 км линий электропередач. Большинство из них — в Краснодаре и на Черноморском побережье», — заявил Кондратьев.

Также стало известно, что специалистов энергетической отрасли поздравил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, передаёт RIA56.

«Безусловно, залог успешного развития отрасли — профессиональный подход и максимальная включённость во все процессы. Благодарю энергетиков Оренбургской области за самоотверженное отношение к делу, а ветеранов отрасли — за бесценный опыт и трудовые традиции, которые вы передаёте новому поколению», — отметил Паслер.

Ранее сообщалось, что в Приморье направили 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов к зиме.

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