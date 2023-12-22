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В Челябинской области вдвое вырос спрос на официантов в преддверии Нового года

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Число вакансий для официантов в Челябинской области в декабре увеличилось в 2,3 раза по сравнению с ноябрём. Эксперты связывают это с новогодними праздниками и корпоративами.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.

Всего за период с 1 по 20 декабря в регионе открыто более 120 таких вакансий, что в 2,3 раза больше, чем с 1 по 20 ноября, рассказала директор уральского подразделения рекрутингового агентства Оксана Сидлецкая.

При этом в 79% случаев готовы принять сотрудников без опыта. В других случаях будет достаточно опыта в 1—3 года.

Средняя зарплата для официантов в регионе — 45 тыс. рублей. В 9% предложений работодатель готов платить от 90 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 80% российских компаний планируют проведение новогодних корпоративов — это показало новое исследование сервиса SuperJob.

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