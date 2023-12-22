В Челябинской области вдвое вырос спрос на официантов в преддверии Нового года
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.
Всего за период с 1 по 20 декабря в регионе открыто более 120 таких вакансий, что в 2,3 раза больше, чем с 1 по 20 ноября, рассказала директор уральского подразделения рекрутингового агентства Оксана Сидлецкая.
При этом в 79% случаев готовы принять сотрудников без опыта. В других случаях будет достаточно опыта в 1—3 года.
Средняя зарплата для официантов в регионе — 45 тыс. рублей. В 9% предложений работодатель готов платить от 90 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что 80% российских компаний планируют проведение новогодних корпоративов — это показало новое исследование сервиса SuperJob.