Врач Лисицкая: воду из-под крана нельзя использовать для увлажнителя воздуха

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая предупредила, что с началом отопительного сезона в помещениях воздух становится более сухим, из-за чего в дыхательные пути человека может попасть больше вирусов. Она рекомендовала использовать увлажнитель воздуха и объяснила, как это делать правильно.

В разговоре с «Газетой.Ru» Лисицкая отметила, что благодаря каплям влаги вирусы и частицы пыли не так сильно разносятся по помещениям.

Она посоветовала использовать для увлажнителя воздуха только чистую воду (бутилированную, дистиллированную, деминерализованную, родниковую или артезианскую). Для этих целей не подойдёт вода из-под крана из-за содержания в ней примесей, отметила врач.

По её словам, воду в приборе следует менять каждый день.

При этом врач подчеркнула, что влажность в помещении не должна превышать 70%, так как из-за этого в квартире может начать размножаться плесень и другие возбудители.

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