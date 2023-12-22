Врач Лисицкая: воду из-под крана нельзя использовать для увлажнителя воздуха
В разговоре с «Газетой.Ru» Лисицкая отметила, что благодаря каплям влаги вирусы и частицы пыли не так сильно разносятся по помещениям.
Она посоветовала использовать для увлажнителя воздуха только чистую воду (бутилированную, дистиллированную, деминерализованную, родниковую или артезианскую). Для этих целей не подойдёт вода из-под крана из-за содержания в ней примесей, отметила врач.
По её словам, воду в приборе следует менять каждый день.
При этом врач подчеркнула, что влажность в помещении не должна превышать 70%, так как из-за этого в квартире может начать размножаться плесень и другие возбудители.
Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.