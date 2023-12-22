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Песков: Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на её новые регионы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия считает новые регионы своей неотъемлемой частью и соответствующе отреагирует, если кто-то захочет на них посягнуть.
Песков: Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на её новые регионы
  • РИА Новости

Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос, не выражает ли Москва свою озабоченность тем, в каких границах Украина может вступить в ЕС.

«Речь идёт о российских регионах, о неотъемлемой части России. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — подчеркнул Песков.

30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.

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