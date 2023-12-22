В Измайлове построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, победителю аукциона передадут в пользование участок площадью свыше 47 тыс. кв. м на Измайловском шоссе, недалеко от станции метро «Партизанская».
С инвестором будет подписан договор на три года, где он сможет выбрать функциональное назначение будущего сооружения из перечня видов объектов спортивного назначения, утверждённого Москомспортом.
Подать заявку на участие в торгах можно до 19 января 2024 года. Онлайн-аукцион состоится 23 января на электронной торговой площадке «Росэлторг».
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны «Выхино» в ЮВАО общей площадью 7,31 га.