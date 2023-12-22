В Измайлове построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов заявил о торгах на право размещения некапитального объекта спортивного назначения в столичном районе Измайлово.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, победителю аукциона передадут в пользование участок площадью свыше 47 тыс. кв. м на Измайловском шоссе, недалеко от станции метро «Партизанская».

С инвестором будет подписан договор на три года, где он сможет выбрать функциональное назначение будущего сооружения из перечня видов объектов спортивного назначения, утверждённого Москомспортом.

Подать заявку на участие в торгах можно до 19 января 2024 года. Онлайн-аукцион состоится 23 января на электронной торговой площадке «Росэлторг».

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