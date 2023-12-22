RT в Telegram
Подпишись

В Измайлове построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Короткая ссылка
Руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов заявил о торгах на право размещения некапитального объекта спортивного назначения в столичном районе Измайлово.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, победителю аукциона передадут в пользование участок площадью свыше 47 тыс. кв. м на Измайловском шоссе, недалеко от станции метро «Партизанская».

С инвестором будет подписан договор на три года, где он сможет выбрать функциональное назначение будущего сооружения из перечня видов объектов спортивного назначения, утверждённого Москомспортом.

Подать заявку на участие в торгах можно до 19 января 2024 года. Онлайн-аукцион состоится 23 января на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны «Выхино» в ЮВАО общей площадью 7,31 га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить