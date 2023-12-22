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СФ одобрил уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

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Совет Федерации России утвердил закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
СФ одобрил уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
  • РИА Новости

Кроме того, в России вводится наказание за публичное распространение ложной информации и оказание содействия в исполнении решений других стран об уголовном преследовании добровольцев, передаёт ТАСС.

По статье 207.3 УК России предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, за 280.3 УК России — до семи лет тюрьмы, а по статье 284.3 УК России фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии.

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