СФ одобрил уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Совет Федерации России утвердил закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

Кроме того, в России вводится наказание за публичное распространение ложной информации и оказание содействия в исполнении решений других стран об уголовном преследовании добровольцев, передаёт ТАСС.

По статье 207.3 УК России предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, за 280.3 УК России — до семи лет тюрьмы, а по статье 284.3 УК России фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии.