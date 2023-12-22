Блокадники из Хакасии получили юбилейные выплаты в декабре

В Республике Хакасия 13 пенсионеров, переживших блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, получили выплаты.

Об этом сообщает RuNews24.

В Социальном фонде России по Хакасии рассказали, что удостоенные наградного знака «Житель блокадного Ленинграда» вместе с декабрьской пенсией получили единовременную выплату в память о 80-летней годовщине освобождения города от немецкой блокады.

Размер юбилейной выплаты составил 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что более 60 тыс. жителей Санкт-Петербурга получат почётный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.