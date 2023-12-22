Петербург возглавил топ городов для путешествий с питомцами

Согласно новому исследованию, Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов для путешествий с питомцами.

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.ру.

Отмечается, что на Петербург пришлось 16% всех бронирований с домашними питомцами.

Второе место занимает Москва (13%), на третьей строчке — Сочи (7%).

Также выяснилось, что популярность отдыха с питомцами в России за 2023 год выросла на 12%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о ситуации на популярных направлениях внутреннего туризма в новогодние праздники.