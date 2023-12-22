Петербург возглавил топ городов для путешествий с питомцами
Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.ру.
Отмечается, что на Петербург пришлось 16% всех бронирований с домашними питомцами.
Второе место занимает Москва (13%), на третьей строчке — Сочи (7%).
Также выяснилось, что популярность отдыха с питомцами в России за 2023 год выросла на 12%.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о ситуации на популярных направлениях внутреннего туризма в новогодние праздники.