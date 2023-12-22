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В Москве начали проверку после нападения азербайджанца на женщину из-за собак

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Следственный комитет России решил провести доследственную проверку по факту хулиганских действий после нападения азербайджанца на женщину из-за замечания по поводу выгула собак без намордников.
В Москве начали проверку после нападения азербайджанца на женщину из-за собак
  • Gettyimages.ru

«21 декабря 2023 года между женщиной и уроженцем Республики Азербайджан произошёл конфликт. Женщина сделала ему замечание за выгул собак без намордников», — говорится в сообщении ведомства.

В результате конфликта мужчина совершил в отношении неё «хулиганские действия». Следователи опрашивают очевидцев, отсматривают видеозаписи с камер наблюдения.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку, следователи начали проверку.

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