В Москве начали проверку после нападения азербайджанца на женщину из-за собак

Следственный комитет России решил провести доследственную проверку по факту хулиганских действий после нападения азербайджанца на женщину из-за замечания по поводу выгула собак без намордников.

«21 декабря 2023 года между женщиной и уроженцем Республики Азербайджан произошёл конфликт. Женщина сделала ему замечание за выгул собак без намордников», — говорится в сообщении ведомства.

В результате конфликта мужчина совершил в отношении неё «хулиганские действия». Следователи опрашивают очевидцев, отсматривают видеозаписи с камер наблюдения.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку, следователи начали проверку.