В Москве начали проверку после нападения азербайджанца на женщину из-за собак
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«21 декабря 2023 года между женщиной и уроженцем Республики Азербайджан произошёл конфликт. Женщина сделала ему замечание за выгул собак без намордников», — говорится в сообщении ведомства.
В результате конфликта мужчина совершил в отношении неё «хулиганские действия». Следователи опрашивают очевидцев, отсматривают видеозаписи с камер наблюдения.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку, следователи начали проверку.