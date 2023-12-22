В Нижегородской области произошло два ДТП с участием 14 автомобилей
- Gettyimages.ru
Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.
По данным ведомства, в первом ДТП произошло столкновение рейсового автобуса, грузовика и восьми машин, во втором — трёх легковых и одного грузового автомобилей.
«По имеющейся на данный момент предварительной информации, пострадали шесть человек, погибших нет», — приводит сообщение РИА Новости.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства аварий.
Ранее сообщалось о ДТП на трассе в Омской области, в результате которого погибли два человека. Ещё двое получили травмы.