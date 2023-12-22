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Более 70% россиян оставляют чаевые в благодарность за обслуживание

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Новое исследование показало, что большинство россиян (71%) считают, что чаевые — это способ поблагодарить за хорошее обслуживание, а 14% назвали эту традицию пережитком прошлого.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip и Bnovo.

Ещё 8% воспринимают чаевые как необходимость, связанную с низкими зарплатами персонала в сфере обслуживания.

Оставляют чаевые лишь иногда 48% респондентов, оставляют всегда — 43%, не оставляют никогда — 9%.

Большинство (69%) оставляют на чай 5—10% от итоговой суммы чека, ещё 19% — 10—20%, 11% готовы оставить чаевые в размере не более 5%. Менее 1% опрошенных оставляют более 20%.

Ранее сообщалось, что для 22% москвичей, принявших участие в новом исследовании, деньги стали самым желанным подарком на Новый год. Респонденты отметили, что на них они купили бы «себе то, что хочется».

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