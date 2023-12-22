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Диетолог Дзантиева посоветовала не злоупотреблять быстрыми углеводами

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Врач-эндокринолог, диетолог Елизавета Дзантиева предупредила, что злоупотребление быстрыми углеводами может повлечь развитие ряда заболеваний.

К медленным углеводам относят крупы, макароны, цельнозерновой хлеб, к быстрым — сахар, мёд, фруктовые соки, сдоба, сладкие фрукты, манная каша. Первые усваиваются постепенно, а вторые расщепляются быстро и вызывают резкий скачок уровня инсулина в крови, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.

Быстрые углеводы не дают длительного насыщения.

«Если злоупотреблять быстрыми углеводами, то со временем у людей, предрасположенных к нарушению углеводного обмена, развивается инсулинорезистентность, возрастают риски развития сахарного диабета, могут возникнуть проблемы с сосудами, с печенью и т.д.», — отметила Дзантиева.

Чтобы «замедлить» углеводный обмен, нужно употреблять сложные по составу продукты, добавила диетолог.

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