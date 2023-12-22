Специалист по вторичному рынку Шлома допустил снижение цен в 2024 году до 10%

Директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома сделал прогноз, что сохранение нынешних ипотечных ставок повлечёт ослабление спроса на вторичном рынке в 2024 году. По его мнению, рынок будет работать на 70% от своей нормы.

Соответственно, последуют рост числа объектов в экспозиции и постепенное снижение цен, поделился он в беседе с Life.ru.

По прогнозам эксперта, снижение составит примерно 10% и произойдёт не раньше II квартала следующего года.

Говоря о ситуации сегодняшнего дня, Шлома отметил, что примерно 20% потенциальных покупателей вторичного жилья переходят в сектор новостроек. Во многом это объясняется недостаточностью выбора и возможностью использовать льготную ипотеку.

«Тем не менее спада нет и массового оттока покупателей мы не ждём. Большинство сделок альтернативные, когда человек продаёт одну квартиру и на вырученные деньги покупает другую», — добавил специалист.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.