Продажи сладких наборов в России выросли на 12% по сравнению с прошлым годом

Специалисты исследовали рынок в преддверии Нового года и выяснили, что россияне в текущем году покупают сладкие подарки на 10—12% чаще, чем в прошлом.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Наибольшим спросом в этом году пользуются сладкие подарки объёмом 500 г. Средняя цена на них 700 рублей, это на 11% выше, чем в 2022-м. А средний чек на новогодние подарки в целом вырос на 10—12%.

Топ продаж кондитерских изделий по сравнению с прошлым годом не изменился — это конфеты, шоколадные плитки, батончики и десертные пирожные с изображением популярных персонажей из сказок и мультфильмов, символов наступающего года.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева посоветовала покупать детские сладкие наборы от производителя. Таким образом можно приобрести качественные наборы, в которых нет просроченной продукции.