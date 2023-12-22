Продажи сладких наборов в России выросли на 12% по сравнению с прошлым годом
- РИА Новости
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Наибольшим спросом в этом году пользуются сладкие подарки объёмом 500 г. Средняя цена на них 700 рублей, это на 11% выше, чем в 2022-м. А средний чек на новогодние подарки в целом вырос на 10—12%.
Топ продаж кондитерских изделий по сравнению с прошлым годом не изменился — это конфеты, шоколадные плитки, батончики и десертные пирожные с изображением популярных персонажей из сказок и мультфильмов, символов наступающего года.
Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева посоветовала покупать детские сладкие наборы от производителя. Таким образом можно приобрести качественные наборы, в которых нет просроченной продукции.