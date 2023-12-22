RT в Telegram
Подпишись

Продажи сладких наборов в России выросли на 12% по сравнению с прошлым годом

Короткая ссылка
Специалисты исследовали рынок в преддверии Нового года и выяснили, что россияне в текущем году покупают сладкие подарки на 10—12% чаще, чем в прошлом.
Продажи сладких наборов в России выросли на 12% по сравнению с прошлым годом
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Наибольшим спросом в этом году пользуются сладкие подарки объёмом 500 г. Средняя цена на них 700 рублей, это на 11% выше, чем в 2022-м. А средний чек на новогодние подарки в целом вырос на 10—12%.

Топ продаж кондитерских изделий по сравнению с прошлым годом не изменился — это конфеты, шоколадные плитки, батончики и десертные пирожные с изображением популярных персонажей из сказок и мультфильмов, символов наступающего года.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева посоветовала покупать детские сладкие наборы от производителя. Таким образом можно приобрести качественные наборы, в которых нет просроченной продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить