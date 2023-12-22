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Новогодние шоу и фильмы помогают создать праздничное настроение у 52% россиян

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Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, как россияне создают себе новогоднее настроение. Более половины опрошенных (52%) признались, что для этого просматривают праздничный контент, в основном шоу и новогодние фильмы.
Новогодние шоу и фильмы помогают создать праздничное настроение у 52% россиян
  • Gettyimages.ru
  • © FTiare

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Ремонт со СберУслугами» и социальной сети «Одноклассники».

Также для 42% респондентов покупка подарков для близких способствует созданию новогоднего настроения. Для 38% настроиться на праздник помогает готовка новогодних блюд, для 28% — покупка соответствующего декора.

По 22% россиян для вдохновения ходят по торговым центрам и посещают ярмарки. Ещё 12% обновляют интерьер, 6% переставляют мебель для семейного торжества.

Кроме того, 16% опрошенных, которые выбрали вариант «другое», уверены, что новогоднее настроение создают нарядная ёлка и отдых.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.

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