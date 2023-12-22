Более 3,5 тысячи домов осталось без света в Белгородской области из-за удара ВСУ
- РИА Новости
По его словам, прошедшей ночью из-за украинских обстрелов оказались повреждены линии электропередачи. Гладков заверил, что утром сотрудники ответственных служб приступят к восстановительным работам.
«Я обязательно расскажу вам о том, когда они будут выполнены. Уверен, что восстановительные работы пройдут в максимально короткие сроки», — добавил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду был сбит беспилотник.