Более 3,5 тысячи домов осталось без света в Белгородской области из-за удара ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 3,5 тыс. домов в Краснояружском районе осталось без электроэнергии после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

По его словам, прошедшей ночью из-за украинских обстрелов оказались повреждены линии электропередачи. Гладков заверил, что утром сотрудники ответственных служб приступят к восстановительным работам.

«Я обязательно расскажу вам о том, когда они будут выполнены. Уверен, что восстановительные работы пройдут в максимально короткие сроки», — добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду был сбит беспилотник.