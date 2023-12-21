Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка товарами

Российский лидер Владимир Путин заявил, что России необходимо закрепить позитивную динамику инвестиций и экономики в целом, а также за счёт деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров.

Об этом он рассказал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Имея в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса — машины, станки, технологическое оборудование», — сказал российский президент.

Кроме того, Путин заявил, что по итогам года уровень бедности в России будет на историческом минимуме.

Также, по его словам, внешний долг России сократился примерно на треть.