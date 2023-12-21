Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка товарами
- © РИА Новости / Максим Блинов
Об этом он рассказал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Имея в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса — машины, станки, технологическое оборудование», — сказал российский президент.
Кроме того, Путин заявил, что по итогам года уровень бедности в России будет на историческом минимуме.
Также, по его словам, внешний долг России сократился примерно на треть.