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Собянин рассказал о поддержке благоприятного инвестклимата в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за январь — сентябрь 2023 года объём инвестиций в экономику столицы составил почти 4 трлн рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, эти показатели на 6,6% больше, чем годом ранее.

В производство оборудования и машин направлено 42,7% вложений, в строительство нежилых зданий, благоустройство земель и сооружений — 27,2%.

На создание объектов интеллектуальной собственности выделили 14,4% вложений, на строительство помещений и жилых домов — 13,6%.

Как добавил Собянин, с марта 2022 года в столице действует ряд новых преференций, в том числе льготные кредиты и льготная аренда земли.

Ранее телеканал «360» сообщал, что две ОЭЗ Подмосковья стали лидерами VII Национального рейтинга 2023 года.

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